La Cumbre realizó una nueva campaña del lunar

La Cumbre. Se llevó a cabo el pasado viernes en el Hospital Municipal Dr. Oscar Vignaroli de La Cumbre, la campaña del lunar que se realiza todos los años en colaboración con especialistas del servicio de Dermatología del Hospital Pediátrico Niño Jesús de la ciudad de Córdoba.

En esta ocasión se atendieron 65 pacientes, que además de realizar la consulta, pudieron acceder a información sobre cuidados para proteger la piel, todo el año, y prevenir así el cáncer de piel.

"Queremos agradecer a los doctores Neuville, Alejandra Ruiz Diaz, Lucia Pignatta, Pablo Fuenzalida, Belen Sulca, Agnes Vidal y Giuliana Gallo, que nos acompañaron en esta nueva jornada de la campaña del lunar, una iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de los vecinas y vecinas de nuestra localidad", señalaron desde el área de Salud.