La Provincia construirá un puente vado entre Villa Sarmiento y Dolores

El gobernador Martín Llaryora anunció este lunes la construcción de un puente vado que unirá Villa Sarmiento con Villa Dolores, una obra largamente esperada en el departamento San Alberto que mejorará la circulación y ofrecerá mayor seguridad vial para cerca de cinco mil vecinos.

El mandatario destacó que el proyecto avanza gracias al trabajo conjunto entre Provincia y municipio. “Es muy lindo cuando en vez de insultar y cavar trincheras, lo que construimos son puentes y podemos trabajar juntos, tirando para adelante”, expresó ante los vecinos.

La estructura tendrá 56 metros de longitud, compuesta por siete vanos de ocho metros, con una calzada vehicular de 7,30 metros y una vereda peatonal de 1,65 metros en el sector aguas abajo. También incorporará defensas y cordones de seguridad para vehículos y peatones.

Llaryora remarcó que la intervención no solo mejorará la transitabilidad, sino también las condiciones de seguridad durante las crecidas y días de lluvia. El intendente de Villa Sarmiento, Sergio Cufré, agradeció el acompañamiento provincial y valoró el impacto que tendrá para la vida cotidiana de la localidad.

El director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, explicó que la obra reemplazará la actual alcantarilla y permitirá mantener el acceso aun en días de mal clima. Confirmó que el objetivo es llamar a licitación antes de fin de año y habilitar el puente en un plazo de doce meses.

Durante el acto, el gobernador anunció además la construcción de un polideportivo, destinado a que niños y jóvenes dispongan de un espacio para la práctica deportiva y actividades comunitarias. “Estos lugares comienzan usándolos los chicos y después convocan a toda la comunidad”, señaló.