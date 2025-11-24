Se concretó la Gran Peña Solidaria “Juntos por el Hospital" de La Falda

La Falda. El pasado sábado se vivió una velada inolvidable en el Auditorio Carlos Gardel de La Falda, donde cientos de vecinos se unieron para apoyar el proyecto de instalación de 140 paneles solares en el Hospital Municipal.

Gracias a lo recaudado con las entradas, el buffet y las donaciones, se continúa dando pasos firmes hacia un Hospital más sustentable, eficiente y comprometido con el cuidado de toda la comunidad.

La noche estuvo llena de música, danza y emociones: artistas locales, ballets, grupos folklóricos y sorteos que hicieron vibrar al público. También se entregaron reconocimientos a la Fundación UNIDAD y a quienes, con su trabajo diario, han dejado una huella en la historia y el crecimiento del Hospital.

Además, los alumnos del Instituto Técnico La Falda presentaron una grúa inclusiva diseñada por ellos, que quedará instalada en el Hospital para facilitar la atención de personas en silla de ruedas.

"Desde la Municipalidad de La Falda, agradecemos profundamente a cada vecino, comercio, institución, centro vecinal, autoridades presentes y al personal municipal por hacer posible este encuentro solidario. Gracias por estar, por acompañar y por seguir construyendo juntos el futuro de nuestro Hospital. Por más noches que nos unan, nos identifiquen y nos hagan crecer como comunidad", dijo el intendente Javier Dieminger.