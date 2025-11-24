Valle Hermoso ofrecerá un taller gratuito de educación financiera

Valle Hermoso. La localidad de Valle Hermoso será sede de un nuevo Taller de Educación Financiera, una iniciativa destinada a brindar herramientas y conocimientos útiles para que vecinos y vecinas puedan desenvolverse con mayor seguridad en el mundo financiero. La actividad, organizada de manera conjunta por Banco Nación, PAMI y la Municipalidad de Valle Hermoso, se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre.

El encuentro tendrá lugar en el SUM “René Favaloro”, ubicado en República Argentina Nº 408, y comenzará a las 10:00 horas. Según informaron los organizadores, el objetivo es acercar información clara y accesible sobre conceptos financieros básicos, manejo del dinero, prevención de estafas, uso responsable de productos bancarios y planificación económica personal.

La propuesta está especialmente orientada a personas mayores, pero abierta a toda la comunidad interesada en mejorar su comprensión del sistema financiero. La actividad se desarrolla en el marco del programa “BNA te suma”, que busca promover la inclusión y la educación financiera en distintos puntos del país.

Desde el municipio destacaron la importancia de ofrecer espacios formativos que permitan acompañar a los vecinos en la toma de decisiones económicas informadas, fomentando la autonomía y el bienestar financiero.

La participación es gratuita y no requiere inscripción previa.