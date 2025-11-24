Villa Dolores: la nueva sede de la Universidad Provincial ya alcanzó un 55% de ejecución

La construcción de la sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en Villa Dolores continúa a buen ritmo y alcanzó el 55% de avance, en el marco del programa UPC Federal, destinado a expandir la educación superior a diversas regiones de la provincia.

La obra edilicia, iniciada en febrero, prevé triplicar la superficie cubierta de la Escuela Superior de Bellas Artes Luis Tessandori, edificio que fue transferido a la UPC junto a la creación de la delegación regional. La nueva estructura ocupará 2.980 m² y contará con salón de actos, aulas híbridas, sanitarios mixtos, cantina, sala de profesores, gabinete informático, sala de reuniones, lactario, biblioteca y centro de estudiantes.

Mientras continúan los trabajos, la actividad áulica se desarrolla en un sector del edificio preexistente. En su primer año, la sede abrió cuatro profesorados universitarios —Artes Visuales, Música, Danza y Diseño Gráfico— y recibió a 240 estudiantes, de los cuales el 55% eligió el Profesorado en Diseño Gráfico.

De cara a la cohorte 2026, la institución incorporará la Tecnicatura Universitaria en Marketing y Negocios Digitales, ampliando su oferta educativa y sumando propuestas vinculadas a nuevas áreas profesionales.

Durante una visita reciente, el gobernador Martín Llaryora destacó que la llegada de la UPC, junto con la inauguración del nuevo edificio de la escuela ProA, consolida a Villa Dolores como un polo educativo regional.

Los estudiantes matriculados provienen de Villa Dolores y de otros 35 poblados de Traslasierra, como Villa de Las Rosas, San Pedro, Villa Sarmiento, Chancani, Villa Cura Brochero, Mina Clavero y Quebrada de Los Pozos, entre otros.

El programa UPC Federal apunta a democratizar el acceso a la educación superior, favorecer el arraigo y generar mejores condiciones de desarrollo socioproductivo en cada región de la provincia.

En cuanto a la obra en ejecución, los trabajos incluyen revoques exteriores, colocación de pisos de granito, instalación de aberturas, tabiques y cielorrasos, sistemas de climatización, y la construcción de gradas y escenario en el salón principal.