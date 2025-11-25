Articulación público-privada para impulsar los biocombustibles

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, realizó una mesa de trabajo encabezada por la Dirección Provincial de Biocombustibles y Bioenergías, con el objetivo de consolidar una agenda común que proyecte el desarrollo del sector hacia 2026.

Durante la jornada se presentaron los avances del Observatorio sobre expendio y producción de biodiésel, se analizó la situación actual del sector PyME productor y expendedor de biocombustibles, y se expusieron los regímenes fiscales y programas promocionales vigentes.

Además, se compartieron los lineamientos de la Estrategia Provincial 2026-2027 para impulsar la transición energética y se presentó el análisis FODA elaborado por la Provincia.

La reunión también incluyó un espacio de intercambio con empresas para definir una agenda colaborativa que permita consolidar objetivos comunes y fortalecer la articulación público-privada.

El encuentro, tuvo lugar en el Auditorio del Ministerio y fue encabezado por el director provincial de Biocombustibles y Bioenergías, Mariano Santillán, quien mantuvo una reunión con el sector PyME de los biocombustibles: expendedores y pequeños productores locales de biodiésel que integran una parte clave de la cadena productiva provincial.

En este sentido, Santillan expresó: “El objetivo que se ha fijado es de profundizar los alcances establecidos en la ley 10.721 y también generar una cadena de valor agregado al sector agropecuario, desarrollo industrial, calificación de mano de obra junto a la posibilidad de desarrollar un nuevo vector energético permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Además, reunió a empresas, cámaras sectoriales, cooperativas, áreas técnicas provinciales y actores estratégicos de toda la cadena de valor de los biocombustibles.

Como parte del cierre de gestión y de la planificación para el próximo año, el Subsecretario PyME, Segundo Sosa, expuso los beneficios y herramientas previstas para acompañar al sector en 2026.

Del encuentro participaron representantes de Green Diesel, Power Bio, AFEMA, Grupo SERIN, EPEC, Vial RG, APESA, Cotagro, Rosario Bioenergy y Wico, junto a autoridades del Ministerio de Industria y de la Secretaría de Ambiente.