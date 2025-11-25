Continúa la limpieza preventiva en Córdoba para reducir criaderos de mosquitos

La Municipalidad de Córdoba continúa esta semana con los operativos destinados a prevenir el dengue mediante la eliminación de posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti. Camiones de los Centros Operativos Municipales realizarán recorridos barriales para recoger elementos descartables dejados por los vecinos sobre sus veredas.

Se retirarán botellas, macetas, baldes rotos, latas, neumáticos en desuso y otros objetos que puedan acumular agua, además de restos húmedos, yuyos y malezas siempre que estén correctamente embolsados. Tras el paso de los equipos municipales, las empresas de recolección UrbaCor, LAM y LUSA reforzarán sus rutas para levantar el material que pueda haber quedado pendiente.

El operativo ambiental comenzará todos los días a las 10 y abarcará los siguientes barrios:

Martes 25: San Rafael

Miércoles 26: José Ignacio Díaz II Sección

Jueves 27: Lomas de San Martín

Viernes 28: Bella Vista

Las autoridades remarcaron la importancia de acompañar estas acciones retirando objetos en desuso y evitando la acumulación de agua en patios, techos y veredas.