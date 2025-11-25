Córdoba habilita jornadas para facilitar la preinscripción universitaria

La Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Educación, pone en marcha desde hoy el Operativo Ingreso, una iniciativa destinada a facilitar que los estudiantes de sexto año comiencen su inscripción a carreras de nivel superior. El primer encuentro se realizará esta mañana, de 10 a 12, en el Parque Educativo Este.

Para avanzar con el trámite, los jóvenes deberán presentarse con DNI, una foto carnet y la constancia de alumno regular o, en su defecto, la constancia de finalización del nivel secundario. Durante la jornada, voluntarios universitarios de distintas facultades asistirán a cada estudiante en la preinscripción y el registro en las plataformas académicas.

El programa se desarrolla en articulación con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), con el propósito de acompañar el tránsito educativo y garantizar oportunidades de acceso a la educación superior.

La próxima jornada tendrá lugar mañana miércoles 26 de noviembre en el Parque Educativo Noroeste, también desde las 10:00 horas.

Cronograma de operativos

Parque Educativo Estación Flores

Martes 2 de diciembre, 10:00 a 12:00 (Carreras UNC – UPC)

Parque Educativo Norte

Miércoles 3 de diciembre, 10:00 a 12:00 (Carreras UNC – UPC)

Parque Educativo Sur

Jueves 4 de diciembre, 10:00 a 12:00 (Carreras UNC – UPC)

Parque Educativo Sureste

Martes 9 de diciembre, 10:00 a 12:00 (Carreras UPC – UNVM)

Parque Educativo Noroeste

Miércoles 10 de diciembre, 10:00 a 12:00 (Carreras UPC – UNVM)

Parque Educativo Este

Jueves 11 de diciembre, 10:00 a 12:00 (Carreras UPC – UNVM)