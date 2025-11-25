Impulsa el acceso temprano a la educación superior

Córdoba habilita jornadas para facilitar la preinscripción universitaria

La Municipalidad inicia una serie de jornadas presenciales para que alumnos de sexto año inicien su preinscripción universitaria con acompañamiento académico y voluntarios universitarios.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
martes, 25 de noviembre de 2025 · 11:42

La Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Educación, pone en marcha desde hoy el Operativo Ingreso, una iniciativa destinada a facilitar que los estudiantes de sexto año comiencen su inscripción a carreras de nivel superior. El primer encuentro se realizará esta mañana, de 10 a 12, en el Parque Educativo Este.

Para avanzar con el trámite, los jóvenes deberán presentarse con DNI, una foto carnet y la constancia de alumno regular o, en su defecto, la constancia de finalización del nivel secundario. Durante la jornada, voluntarios universitarios de distintas facultades asistirán a cada estudiante en la preinscripción y el registro en las plataformas académicas.

El programa se desarrolla en articulación con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), con el propósito de acompañar el tránsito educativo y garantizar oportunidades de acceso a la educación superior.

La próxima jornada tendrá lugar mañana miércoles 26 de noviembre en el Parque Educativo Noroeste, también desde las 10:00 horas.

Cronograma de operativos

Parque Educativo Estación Flores
Martes 2 de diciembre, 10:00 a 12:00 (Carreras UNC – UPC)

Parque Educativo Norte
Miércoles 3 de diciembre, 10:00 a 12:00 (Carreras UNC – UPC)

Parque Educativo Sur
Jueves 4 de diciembre, 10:00 a 12:00 (Carreras UNC – UPC)

Parque Educativo Sureste
Martes 9 de diciembre, 10:00 a 12:00 (Carreras UPC – UNVM)

Parque Educativo Noroeste
Miércoles 10 de diciembre, 10:00 a 12:00 (Carreras UPC – UNVM)

Parque Educativo Este
Jueves 11 de diciembre, 10:00 a 12:00 (Carreras UPC – UNVM)

Comentarios