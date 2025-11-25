Córdoba se prepara para la 9° edición de “La Noche de los Teatros”

Córdoba. Organizada por la Agencia Córdoba Cultura y la Red de Salas de Teatro Independiente, este año “La Noche de los Teatros” tendrá dos jornadas, viernes 28 de noviembre y 5 de diciembre, en salas de Córdoba Capital y 25 localidades del interior provincial.

“La Noche de los Teatros” visibiliza la diversidad, la creatividad y la fuerza del teatro independiente de toda la provincia. En esta oportunidad, reúne 56 espectáculos que atraviesan múltiples lenguajes escénicos: teatro, danza, títeres, circo, clown, teatro de objetos y propuestas híbridas. En ambas fechas participan 53 salas independientes, reafirmando la vitalidad y el alcance territorial del movimiento teatral cordobés. Todas las funciones se desarrollarán según la programación particular de cada sala.

La propuesta incluye espectáculos ATP (aptos para todo público), infantiles, juveniles y para público adulto. La programación abarca un amplio abanico de estéticas: comedia dramática, tragicomedia, danza contemporánea, títeres, teatro comunitario, circo, clown, teatro negro y puestas experimentales.

Como es tradición, todas las funciones son con entrada libre y salida a la gorra, invitando a que más personas se acerquen y disfruten de las artes escénicas.

Programa

Viernes 28 de noviembre

La primera noche desplegará funciones en Córdoba Capital, con propuestas en espacios como Fresca Viruta Espacio, La Casa del Títere, Medida x Medida, Platz Espacio Cultural, Orilleros de la Cañada, Sindicato de Maravillas, Teatro La Cochera, La Bastarda, Espacio Tres51, El Cuenco, Quinto Deva, entre otros.

En simultáneo, en el resto de la provincia será escenario de funciones en diversas localidades, entre ellas: Almafuerte, Alta Gracia, Capilla del Monte, Villa Cerro Azul, Cosquín, Jesús María, Luyaba, Mendiolaza, Mina Clavero, Pilar, Río Cuarto, Río Tercero, San Francisco, Villa de las Rosas, Villa Dolores, Villa Giardino, Villa María y Villa Nueva.

Viernes 5 de diciembre

La segunda jornada presentará nuevas propuestas en Córdoba Capital, con funciones en Almazenna Teatro, Teatro María Castaña, Merlina Trinchera, Espacio Tres51, Teatro La Chacarita, Espacio Cirulaxia, Escuela Teatro La Calle, La Luna, Funez Cultura, Sala 12, Espacio Máscara, Teatro La Brújula, Espacio Blick, entre otros espacios independientes.

Ese día también habrá funciones en localidades como Villa del Rosario, Santa María de Punilla, Río Tercero, Villa de las Rosas, José de la Quintana, Villa María, Camilo Aldao y Arias.

Con esta iniciativa, la Agencia Córdoba Cultura continúa fortaleciendo la circulación de obras, la apertura y consolidación de salas independientes y el acompañamiento a artistas, gestoras y gestores de toda la provincia.

“La Noche de los Teatros” se consolida así como un espacio de encuentro, reconocimiento y valoración del quehacer teatral cordobés.