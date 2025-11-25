Cura Brochero fue sede del Jubileo de Capellanes Policiales

Villa Cura Brochero fue sede del <strong>Jubileo Interprovincial 2025 de Capellanes Policiales</strong>, una celebración que convocó a agentes pastorales de distintas provincias para reafirmar el trabajo espiritual que realizan junto al personal policial. El encuentro fue organizado por el <strong>Departamento de Capellanía Policial</strong> y se desarrolló en un clima marcado por la reflexión y la esperanza.

Durante la jornada se compartieron experiencias vinculadas al acompañamiento cotidiano que los capellanes brindan en situaciones de estrés operativo, duelos, emergencias y desafíos propios de la labor policial. Uno de los momentos más significativos fue el <strong>minuto de silencio</strong> en homenaje a los efectivos que perdieron la vida en cumplimiento del deber.

Las autoridades destacaron el rol del área pastoral dentro de la institución. La conducción del encuentro estuvo a cargo del <strong>jefe de Policía, Leonardo Gutierrez</strong>, acompañado por el <strong>intendente Carlos Oviedo</strong>. También participaron el <strong>legislador Mariano Ceballos</strong>, el <strong>subjefe de Policía Antonio Urquiza</strong> e integrantes del Estado Mayor Policial.

Durante el acto, se resaltó la importancia del departamento para brindar <strong>apoyo espiritual</strong> y contención a los efectivos, especialmente en situaciones de alta exigencia emocional, fortaleciendo el acompañamiento humano dentro de la fuerza.