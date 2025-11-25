Historiadores resolvieron la controversia de la fecha fundacional de Las Varillas

Las Varillas. El pasado 20 de noviembre, los historiadores Carlos Alfredo Ferreyra Bertone y Sergio Ariel Marchetti presentaron ante una numerosa concurrencia la resolución del dilema de la fecha fundacional y el fundador de la ciudad de Las Varillas. La audiencia pública se llevó a cabo en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

Después de 75 de controversias derivadas de malas interpretaciones documentales y falta de marco teórico, los mencionados historiadores presentaron documentos irrefutables que demuestran que Las Varillas nació un 26 de marzo de 1903 a partir de la voluntad fundacional de José Medardo Álvarez de crear un pueblo en torno a la estación de trenes del Ferrocarril de Santa Fe (llamado Ferrocarril Francés), ubicada en el Km 81 de dicha línea.

Durante décadas esta ciudad no pudo festejar su cumpleaños debido a que desde 1950 había comenzado una polémica que hasta ayer impedía la celebración de esa fecha. Además, muchos investigadores confunden las distintas ramas familiares de los Álvarez y los Luques, familias de profunda raigambre en el noreste de Córdoba y que repetían sus nombres en cada generación. Además se confunden los roles de los diversos protagonistas que realizaron loteos y ampliaciones en la ciudad.

De esta manera el 26 de marzo de cada año los varillenses podrán celebrar en comunidad el cumpleaños de su ciudad. En 2026, Las Varillas cumplirá 123 años.

Queda ahora la tarea de que desde el Concejo Deliberante se tome la investigación de Ferreyra y Marchetti para realizar una ordenanza que oficialice esa fecha y al mencionado fundador.

Los concejales, representantes de la ciudadanía, tienen ahora en sus manos la tarea de aprobar la ordenanza respectiva.