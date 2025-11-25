La Falda trabaja en el raleo en verde subarbóreo en la Av. Edén

La Falda. En el marco de las acciones de optimización de espacios urbanos, se llevan a cabo trabajos de raleo en verde subarbóreo en los fresnos de la Av. Edén de la ciudad de La Falda. Esta intervención tiene como objetivo principal despejar las zonas peatonales, vehiculares, así como las áreas de luminarias y cartelería, mejorando la circulación y la visibilidad en la vía pública.

El raleo en verde es una práctica habitual de conducción de especies vegetales que complementa las tareas de poda estacional, contribuyendo a mantener un entorno más seguro y ordenado para los vecinos y transeúntes.

Consiste en eliminar selectivamente parte de la vegetación arbustiva y de los árboles jóvenes (subarbóreos) mientras están en estado “verde”, es decir, vivos y en crecimiento activo.

"Estas acciones se suman a los esfuerzos constantes por mejorar la calidad urbana y el bienestar de la comunidad", dijeron desde el área de Obras Públicas municipal.