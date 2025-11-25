La Legislatura distingue a Gladys Caporale por su aporte al folklore

La Legislatura de Córdoba distinguió este martes a Gladys Caporale de Raviolo, artista y docente nacida en Freyre, por su extensa trayectoria en la danza folklórica y su aporte cultural dentro del departamento San Justo. La iniciativa fue impulsada por el legislador José Bría y resaltó la influencia de Caporale en la formación de generaciones enteras.

El reconocimiento valoró su dedicación a la enseñanza, la promoción de la identidad nacional y su rol como embajadora cultural en escenarios nacionales e internacionales. Bría destacó que “la cultura es el alma de un pueblo” y subrayó que Caporale transmitió ese espíritu argentino a través de su cuerpo de baile, llevando la esencia del folklore cordobés a diversos países.

Durante el acto, la homenajeada expresó su sorpresa y gratitud por el reconocimiento. Recordó sus cinco décadas de trabajo y señaló las dificultades de sostener un ballet folklórico a lo largo del tiempo. Aun así, reafirmó su compromiso con la danza y aseguró que seguirá recorriendo escenarios en todo el país junto a su familia y alumnos.

Participaron del evento estudiantes de su escuela “Estampas Argentinas”, quienes interpretaron una zamba, una media caña y un malamabo, acompañados por el campeón provincial de la disciplina, aportando un momento emotivo a la jornada.

Caporale dirige además el Estudio Superior de Danzas CLAFE y la Escuela Municipal de Folklore de Devoto, desde donde impulsa el respeto por las raíces y el fortalecimiento de la identidad nacional. Su trabajo contribuye activamente al desarrollo cultural y educativo que promueve la Constitución Provincial.

La creación del Ballet “Estampas Argentinas” no solo elevó el nivel artístico de la localidad, sino que abrió puertas en certámenes nacionales, en el Pre-Cosquín y en giras internacionales por América y Europa. Estos logros consolidaron a Caporale como una de las figuras destacadas de la danza tradicional cordobesa.

Para cerrar el evento, el intendente de Devoto, Adrián Rinero, afirmó que la trayectoria de Caporale trasciende gestiones políticas y que su empuje y compromiso la llevaron a convertirse en un referente indispensable de la cultura local.