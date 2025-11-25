Ocho ciudades recibirán 2000 ejemplares nativos para ampliar su arbolado urbano

El Ente Metropolitano Córdoba (EMC) puso en marcha una intervención ambiental que prevé la plantación de 2000 árboles nativos en ocho ciudades del área metropolitana. La inversión supera los seis millones de pesos y ya comenzó la distribución del material vegetal entre los municipios participantes.

En esta primera etapa, los ejemplares se ubicarán en distintos sectores de Toledo, Estación Juárez Celman, Bouwer, Malvinas Argentinas, Malagueño, Mendiolaza, Colonia Tirolesa y La Calera. Cada municipio recibirá las especies más adecuadas para su territorio y definirá los espacios donde se ampliará la cobertura del arbolado urbano.

Una de las primeras jornadas se llevó a cabo en Estación Juárez Celman, donde estudiantes y docentes del jardín Atahualpa Yupanqui participaron junto al intendente Fabián Reschia en la colocación de nuevos ejemplares.

Las especies provienen de la Estación Forestal del INTA Villa Dolores e incluyen cina cina, algarrobo, espinillo, tala, manzano del campo, guindillo, chañar, molle de beber, moradillo, orco y tusca. La elección de árboles nativos permite una mejor adaptación a las condiciones climáticas locales y una mayor tasa de supervivencia.

Además del aporte ecológico, estos ejemplares brindan beneficios urbanos como la disminución de las temperaturas, la generación de sombra, la regulación de la humedad, la protección del suelo y la captación de dióxido de carbono. También contribuyen a embellecer el entorno y a mejorar las condiciones de vida en los espacios públicos.