"Tejiendo con Amor" y "Sala Cuna" presentaron su muestra anual

Capilla del Monte. En la Sala Poeta Lugones se celebró recientemente la muestra anual de los programas “Tejiendo con Amor” y “Sala Cuna” de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Capilla del Monte, un evento que reunió a la comunidad capillense, para compartir el fruto del trabajo realizado durante el año.

El programa “Tejiendo con Amor” es una iniciativa solidaria donde un grupo de voluntarios se reúne cada sábado para transformar el arte del tejido en un acto de generosidad. Los participantes confeccionan prendas y accesorios de abrigo que luego son donados a diversas instituciones como el Hospital, la Sala Cuna y Centro de día, entre otros, llevando calor humano a quienes más lo necesitan.

Este encuentro refleja el espíritu de solidaridad y compromiso de los programas, que año tras año continúan brindando apoyo a la comunidad con amor y dedicación.

Por otro lado, “Sala Cuna” es un programa dedicado al cuidado y la alimentación de unos 70 niños, cuyo bienestar está en manos de profesionales comprometidos con su desarrollo. Este espacio permite que los padres puedan trabajar tranquilos, sabiendo que sus hijos están bien cuidados y atendidos durante el día.

Estrechar lazos

La jornada no solo sirvió para mostrar el trabajo realizado, sino también para estrechar lazos entre los asistentes. A lo largo del evento, se compartió una merienda y se entregaron certificados a quienes participaron en los talleres de ambos programas, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de todos los involucrados.

