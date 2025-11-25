Una multitud acompañó la Fiesta Provincial de la Pizza y la Cerveza Artesanal

Huerta Grande. La localidad de Huerta Grande vivió dos jornadas de plena concurrencia en la Segunda Fiesta Provincial de la Pizza y la Cerveza Artesanal, con su gran atractivo que se afianza en el calendario anual de grandes eventos de la provincia de Córdoba.

Se realizó la master class del pizzaiolo Cristian Beccacece, donde el público aprendió técnicas y secretos para crear pizzas únicas, y la premiación a los comerciantes por sus vidrieras, celebrando el esfuerzo y la creatividad.

En la noche del cierre se disfrutó de una programación artística increíble con Cuartecumbia, Algo Va a Salir, el Ballet Romance de Zamba, El Fabri, Vale Acevedo, Grupo Cristal y la gran presentación de Maqui Olave que hizo vibrar a todos los presentes.

Además, se llevó a cabo la Premiación a la Mejor Pizza, donde los jurados degustaron las distintas propuestas y eligieron a la ganadora.

Las ternas y los resultados fueron:

GOURMET

1 – La Capresse

2 – La Terminal

3 – Donatello

TRADICIONAL

1 – El Roble

2 – Permitidos

3 – Donatello

REGIONAL

1 – Permitidos

2 – La Terminal

3 – Patio Ventura

MEJOR PIZZA DE LA EDICIÓN:

La Capresse