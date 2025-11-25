Valle Hermoso: realizan castraciones gratuitas en el quirófano móvil

Valle Hermoso. Esta semana continuará en Valle Hermoso la agenda de castraciones gratuitas en el quirófano móvil.

La pasada semana fue el turno en el Barrio Santa Isabel, donde los vecinos se acercaron con sus mascotas.

"Recordamos que las castraciones se realizan con turno previo. Para anotarse a una próxima fecha a confirmar y realizar consultas, comunicarse al 3548 589373 o dirigirse por la mañana a la sede del Área ubicada en Martín Rodríguez 22. Gracias a todos por sumarse y promover la tenencia responsable", destacaron desde el área de Veterinaria y Zoonosis.