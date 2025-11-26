Entregarán módulos del programa “Más Leche, Más Proteínas”

San Roque/Bialet Massé. Las localidades de San Roque y Bialet Massé informaron el cronograma de entrega de los módulos del programa provincial “Más Leche, Más Proteínas” correspondiente al mes de noviembre.

En el caso de San Roque la distribución se realizará los días 26, 27 y 28, en el horario de 8 a 13 hs, en el edificio comunal, mientras que en Bialet Massé los beneficiarios deberán dirigirse al Centro de Integración Comunitario, ubicado sobre las calles Del Campillo y Rivadavia, únicamente hoy miércoles 26 en el horario de 8:30 a 16:30 hs. También se entregarán los módulos Paicor.

El programa, que busca garantizar el aporte nutricional esencial para niños y familias en situación de vulnerabilidad, continuará desarrollándose de manera regular en la localidad, facilitando el acceso a leche fortificada y alimentos con alto valor proteico.

Las autoridades comunales recordaron a los beneficiarios la importancia de asistir con la documentación necesaria y de respetar los días y horarios establecidos para asegurar una entrega ordenada y ágil.