Huerta Grande lanzó el segundo llamado para la licitación del Balneario Municipal

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande anunció oficialmente la apertura del segundo llamado a licitación para la explotación del Balneario Municipal y su proveeduría de cara a la temporada 2025/2026.

Según se informó, ya se encuentra disponible en la mesa de entrada del municipio el pliego de bases y condiciones, documento indispensable para las personas o empresas interesadas en participar del proceso licitatorio. El objetivo es asegurar la correcta administración y prestación de servicios en uno de los espacios turísticos más importantes de la localidad.

Las propuestas podrán presentarse hasta el viernes 28 de noviembre a las 12:00, fecha límite establecida para este segundo llamado. El valor del pliego fue fijado en 58.000 pesos, según lo dispuesto por la Ordenanza 1631/2025, que regula el procedimiento.

El balneario, uno de los principales atractivos durante la temporada estival, busca garantizar una gestión eficiente que permita mejorar la experiencia de vecinos, visitantes y turistas que cada año se acercan a disfrutar del espacio recreativo. Desde el municipio remarcaron la importancia de la participación de interesados para asegurar un servicio acorde a las demandas de la comunidad.