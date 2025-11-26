La Cumbre vivió un fin de semana largo a pleno

La Cumbre. La ciudad de La Cumbre despidió el último fin de semana extra largo del año con un clima inmejorable, muchísimas actividades y una ocupación, según registros de la Secretaría de Turismo local, del 90 por ciento promedio, con picos del 100 por ciento para la noche del sábado.

Durante cuatro días quienes visitaron La Cumbre pudieron recorrer nuestro recorrido de Poblado Histórico, hacer senderismo y disfrutar de shows musicales y de una nueva fecha del Festival Internacional de Jazz.

"Gracias a todos los que eligieron nuestra localidad para estos cuatro días de descanso. Nos vemos pronto. Con más propuestas y más La Cumbre para disfrutar", destacaron desde la Secretaría de Turismo local.