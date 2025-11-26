La Legislatura distinguió al Cecal por su trabajo con personas con discapacidad

La Legislatura de Córdoba entregó este martes un reconocimiento al taller protegido del Centro de Capacitación Laboral (Cecal), institución de Marcos Juárez dedicada a la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. También fue distinguida la muestra fotográfica “Miradas que incluyen”, producida por el propio Cecal e inaugurada en la sede parlamentaria.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Carlos Carignano, Inés Contrera, Matías Gvozdenovich y Graciela Bisotto, y contó con el aval de la Comisión de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad. En el acto estuvieron presentes la intendenta Sara Majorel, autoridades del Cecal, operarios, familiares y representantes de fundaciones vinculadas al área.

Actualmente, el taller protegido acompaña a 65 operarios de Marcos Juárez y zonas cercanas, brindándoles formación, acompañamiento profesional y oportunidades de empleo en distintos oficios. La institución funciona bajo la órbita de la Municipalidad local, que aporta el espacio físico y la estructura laboral compuesta por 25 empleados municipales.

Durante la ceremonia, Carignano resaltó que el Cecal “rompió la barrera actitudinal” al poner en foco la convivencia cotidiana y el derecho a trabajar con dignidad. Las directoras Ana Virginia Vodanovich y Valeria Lerda agradecieron el apoyo de la comunidad, mientras que Contrera destacó el valor del compromiso sostenido durante décadas.

El Cecal nació en 1988 como un proyecto surgido en el Hospital Regional Abel Ayerza, destinado a jóvenes con discapacidad que habían completado la escuela especial. Con el tiempo amplió su propuesta hacia áreas como panadería, cocina, fabricación de bolsas de polietileno, sobres, productos de limpieza y laborterapia. Estas tareas fortalecen la autonomía de los operarios y generan un impacto positivo en su comunidad.

La muestra “Miradas que incluyen” ya está disponible en la planta baja de la Legislatura y reúne imágenes del trabajo cotidiano dentro del taller, en especial durante la elaboración de productos farináceos y otras tareas productivas.