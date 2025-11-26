Operativo ambiental: liberan aves y mamíferos tras meses de recuperación

Nuevos ejemplares de fauna silvestre regresaron a su hábitat en una serie de liberaciones realizadas por equipos del Parque de la Biodiversidad junto con Policía Ambiental. Los animales habían llegado al Centro de Rescate luego de ser recuperados del tráfico ilegal y del mascotismo, algunos con lesiones que requirieron tratamiento especializado.

Entre los liberados en Córdoba Capital se encontraban un hurón menor (Galictis cuja), tres jotes cabeza negra (Coragys atractus), una cardenilla piquigualda (Paroaria capitata) y un fueguero vira vira (Piranga flava). Cada ejemplar atravesó un período de rehabilitación bajo la supervisión de veterinarios, biólogos y cuidadores.

En paralelo, en la zona de El Arañado, departamento San Justo, se concretó otra liberación que incluyó dos hurones menores y doce aves: un misto (Sicalis luteola), tres cardenales copete rojo (Paroaria coronata), un lechuzón orejudo (Asio clamator), dos jilgueros (Sicalis flaveola), una corbatita común (Sporophila caerulescens), una reinamora (Yanoloxia brissonii), un pepitero de collar (Saltator aurantiisrostris) y un jilguero adicional.

Los especialistas remarcaron que estos procesos requieren tiempo de adaptación, controles sanitarios y recuperación de conductas naturales para asegurar que los animales puedan sobrevivir nuevamente en libertad. Las acciones contaron con la participación de equipos técnicos del Parque de la Biodiversidad y de la Policía Ambiental provincial.