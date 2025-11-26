Reconocen a lomitos Chetapy’s por 50 años de sabor, historia y trabajo cordobés

La Legislatura de Córdoba entregó este martes una distinción a la empresa Chetapy’s, en el marco de sus 50 años de trayectoria. La iniciativa fue impulsada por las legisladoras Inés Contrera y Ariela Szpanin, quienes destacaron el valor cultural y el arraigo familiar del emprendimiento ubicado en avenida Colón al 5400.

En el acto participaron Contrera, Szpanin y los legisladores Carlos Carignano y Oscar Saliba. Por la empresa estuvieron presentes integrantes de las tres generaciones que dieron forma a este proyecto: Juan Carlos Yaciofano y Cristina Forzinetti, impulsores del local; Ana Jessica Yaciofano y Diego Martínez, segunda generación; y Juan Pablo, Ana Lucila y Mateo Martínez, quienes hoy continúan el legado.

Durante la ceremonia se proyectó un video repasando la historia de Chetapy’s. Luego se entregó el beneplácito, donde se resalta que la Pyme “se consolidó como un ícono de la gastronomía cordobesa”, sostenida por el esfuerzo familiar y el aporte comunitario.

El reconocimiento destaca también que Chetapy’s nació cuando la zona de avenida Colón “era de tierra” y sin infraestructura comercial. Los fundadores recordaron que iniciaron el emprendimiento con faroles, palos de palmera y un quincho de paja construido con recursos propios, sin préstamos.

El nombre surgió de la sugerencia de un vecino, quien propuso “Chetagui”, palabra guaraní que significa “pequeño rancho”. Adaptado por Yaciofano, derivó en Chetapy’s, marca que atravesó generaciones y consolidó un estilo propio.

A lo largo de cinco décadas, el local se volvió un punto de encuentro por sus lomitos abundantes y la atención cercana. Su menú creció para sumar opciones vegetarianas, sin TACC y propuestas inclusivas, sin perder el sello casero que lo caracteriza. La tercera generación hoy lidera el proyecto, manteniendo ese espíritu y actualizando la identidad gastronómica sin romper la tradición familiar.