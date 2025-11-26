Un libro visibiliza el camino emocional detrás de buscar un hijo

La Legislatura de Córdoba presentó este martes el libro “Todas mis maternidades”, escrito por Luciana Altobelo, quien recibió un reconocimiento de manos del legislador Matías Chamorro. La autora expone en esta obra un recorrido personal marcado por tratamientos médicos, pérdidas gestacionales y múltiples intentos por convertirse en madre.

Altobelo, nacida en 1982 y residente en Río Cuarto, es mamá de Salvador y de Olivia, ambos gestados mediante subrogación. En su libro relata procesos hormonales y quirúrgicos, intervenciones invasivas, duelos repetidos y caminos de adopción que no prosperaron. También aborda el desgaste emocional, psicológico y físico que atraviesan quienes enfrentan la infertilidad.

Según explica, decidió escribir su historia para acompañar a personas que transitan tratamientos, pérdidas o la búsqueda profunda de maternar o paternar. Considera que su testimonio pone en palabras experiencias que suelen quedar silenciadas y que escribirlo fue un proceso de sanación personal y colectiva.

La obra también describe obstáculos vinculados al sistema de salud, a la legislación vigente, a los costos económicos y a las limitaciones según el lugar de residencia o el profesional interviniente. Desde la Legislatura se destacó el valor social de visibilizar estas realidades.

La infertilidad afecta al 17,5 % de los adultos y continúa siendo un problema que condiciona el acceso a tratamientos asequibles. En Argentina, los caminos para formar una familia mediante técnicas de reproducción asistida o gestación por sustitución dependen en gran medida de los recursos disponibles y del acompañamiento profesional.