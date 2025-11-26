Una marea juvenil tomó el Kempes Jam 2025 con deportes urbanos en expansión

El Kempes Jam 2025 dejó al Parque del Kempes con una energía difícil de igualar. Más de 180 chicas y chicos llegaron desde Córdoba Capital, Villa Carlos Paz, Río Cuarto, Villa María, Alta Gracia, La Cumbre, Río Ceballos, Colonia Caroya y San Francisco para participar del primer Encuentro Provincial de Escuelas Urbanas organizado por la Agencia Córdoba Deportes.

Los distintos circuitos —Street Plaza, Parkour Park, Pumptrack y los sectores de BMX— se llenaron desde temprano de trucos, recorridos técnicos y prácticas compartidas. Familias, entrenadores y referentes acompañaron a sus grupos en un clima de verano que combinó disfrute, despliegue físico y vínculo comunitario.

La jornada reafirmó el crecimiento de las escuelas urbanas a lo largo del año. La participación superó las expectativas y dejó en claro que el ecosistema urbano cordobés sigue expandiéndose. Profesores y estudiantes coincidieron en el valor de estos espacios como ámbitos de reconocimiento corporal, autocontrol, creatividad y confianza colectiva.

“Las escuelitas urbanas son una comunidad. Estos encuentros permiten que se conozcan y sigan creciendo juntos”, expresó la profesora Agostina Silveti.

A su vez, Francisco Torres Gil, referente del programa CBAX, destacó la importancia de abrir puertas: “La Kempes Jam busca que cada chico encuentre un deporte que lo motive. Es un cierre de año, pero también un inicio para todo lo que viene en 2026”.

El evento concluyó con sorteos y entrega de reconocimientos, coronando una jornada donde la competencia fue secundaria frente al disfrute, la pertenencia y la identidad que hoy caracterizan al movimiento urbano en Córdoba.