Valle Hermoso presentó la grilla de actividades para la Apertura de Temporada
Valle Hermoso. La Municipalidad de Valle Hermoso presentó la grilla oficial de actividades para la Apertura de Temporada 2025/2026, que se llevará a cabo el 7 de diciembre en la Plaza General Manuel Belgrano, con entrada libre y gratuita. El evento promete una jornada cargada de música, deporte, gastronomía y espectáculos para toda la familia.
Las actividades comenzarán a las 18 horas con la largada del Valle Running, una propuesta deportiva que ya se ha convertido en un clásico de la localidad y que convoca a corredores locales y visitantes en un circuito preparado especialmente para la ocasión.
A las 20 horas tendrá lugar el acto central de apertura, que incluirá shows en vivo y la presentación de destacados artistas. Entre ellos se encuentran DJ Ave Sánchez, el grupo Algo va a Salir y la banda Calle Vapor, que será una de las principales atracciones de la noche, aportando su estilo festivo característico. Además, el municipio anunció que habrá cocina en vivo, sorteos y diversas sorpresas, invitando al público a disfrutar de una noche completa de entretenimiento.
El cierre de la velada llegará a las 00 horas, con el tradicional encendido del Árbol de Navidad, un momento simbólico que marca el inicio de las celebraciones de fin de año en Valle Hermoso y que convoca cada temporada a vecinos y turistas.
Con esta propuesta, el municipio busca ofrecer un evento inclusivo y de calidad, reafirmando a Valle Hermoso como uno de los destinos más elegidos del corredor de Punilla para disfrutar del verano.