Alta Gracia: reinaugurarán la Biblioteca Popular Gabriela Mistral

Alta Gracia. El próximo sábado 29 se reinaugurará la Biblioteca Popular Gabriela Mistral de Alta Gracia, en el marco del Proyecto de Extensión “El silencio para leer y las historias para archivar: el Centro Vecinal Liniers recupera la identidad barrial”, desarrollado por la Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC).

La actividad tendrá lugar el sábado desde las 19:00, en las instalaciones del Centro Vecinal, ubicadas en Pasteur 46, frente a la Plaza Manuel Belgrano.

Este relanzamiento llega luego de nueve meses de trabajo conjunto entre vecinos, estudiantes y docentes, quienes impulsaron la recuperación de la identidad barrial a través de la organización, puesta en valor y reapertura del espacio bibliográfico. Inspirado en la frase de la poetisa chilena Gabriela Mistral —“El libro debe ser amigo, no adorno; pan, no postre”—, el proyecto busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y la lectura, promoviendo un entorno accesible y participativo.

Desde la organización señalaron que la biblioteca reabre sus puertas como “una semilla que da fruto al trigo”, ofreciendo un lugar destinado tanto a la comunidad escolar como a los vecinos y a todas aquellas personas motivadas por la curiosidad y el deseo de leer.

El evento será abierto al público y forma parte de las acciones que continúan consolidando al Centro Vecinal como un espacio de memoria, cultura e identidad para el Barrio Liniers y su entorno.