Capilla del Monte realizará una jornada de testeos gratuitos de VIH
Capilla del Monte. En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, el Hospital Municipal Oscar A. Luqui, junto al Municipio y al Programa Provincial de VIH, anunció una jornada especial de testeo de VIH y otras ETS que se llevará a cabo el 1 de diciembre, de 9 a 13 horas, en la calle techada de Capilla del Monte.
La actividad forma parte de las acciones de promoción y prevención de la salud impulsadas por el Ministerio de Salud de Córdoba, y busca facilitar el acceso al diagnóstico temprano, una de las herramientas más importantes para reducir la transmisión y garantizar un tratamiento oportuno.
Según destaca el afiche oficial, el testeo será voluntario, confidencial y completamente gratuito, y estará a cargo de personal capacitado del hospital y del programa provincial. Además, se brindará información sobre métodos de prevención, consejería y acceso a acompañamiento en caso de ser necesario.
Desde el municipio remarcaron la importancia de acercarse a testearse, recordando que conocer el estado serológico permite tomar decisiones informadas y cuidar la salud propia y la de los demás. También destacaron que el test rápido es seguro, indoloro y entrega resultados en pocos minutos.
La jornada se sumará a las múltiples actividades que cada año se realizan en todo el país para reforzar el compromiso con la prevención del VIH y promover una comunidad informada, sin estigmas y con acceso garantizado a derechos en salud.