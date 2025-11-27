Córdoba refuerza la seguridad en actividades de senderismo y trekking

La Provincia de Córdoba actualizó la normativa que regula las actividades de senderismo y trekking, con el objetivo de mejorar la seguridad y garantizar un acompañamiento profesional adecuado en cada experiencia turística. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, redefine criterios vinculados a la capacidad de los grupos, los niveles de riesgo y los requisitos para los prestadores habilitados, en el marco de la Ley 8.801 y su decreto reglamentario.

El proceso de actualización se llevó a cabo durante varios meses en conjunto entre la Agencia Córdoba Turismo y asociaciones del sector, como APTAC y la Asociación de Guías de la Quebrada del Condorito, que aportaron su conocimiento técnico y operativo.

Marcos Baradiotti, director de Inversiones y Servicios Turísticos de la Agencia Córdoba Turismo, explicó que la legislación previa no establecía un límite de participantes por guía, lo que generaba grupos numerosos con mayor exposición al riesgo. “Fijamos ratios de participantes por prestador según el tipo de actividad y su nivel de riesgo, tomando como referencia los criterios de los Parques Nacionales”, detalló. Esta medida permite fortalecer el contacto directo entre el profesional y cada excursionista, favoreciendo un manejo responsable y seguro de los grupos.

Nuevos criterios y límites por actividad:

Caminatas de hasta segundo grado – Riesgo bajo: 1 prestador cada 20 participantes.

Trekking – Riesgo medio: 1 prestador cada 15 participantes.

Trekking con pasos técnicos o uso de equipo de seguridad: 1 prestador cada 8 participantes (Ej.: Cerro de la Cruz, Cerro Mogote y zonas similares).

Si el número de asistentes excede los límites, se debe incorporar un segundo o tercer prestador según el tamaño del grupo. El prestador no se contabiliza como participante. La normativa también incluye pautas específicas para actividades con menores y para instituciones sin fines de lucro, con presencia obligatoria de adultos responsables.

La actualización refuerza la importancia de contratar prestadores habilitados, profesionales responsables de organizar y gestionar el riesgo de cada salida, además de transmitir la información necesaria para un desarrollo seguro de la actividad. Actualmente, la Agencia Córdoba Turismo registra 470 prestadores habilitados, de los cuales 60 forman parte de APTAC.

Con esta medida, Córdoba se alinea con estándares nacionales, fortaleciendo la seguridad en montaña y promoviendo un manejo responsable del entorno natural. La Agencia Córdoba Turismo supervisará su cumplimiento y aplicará sanciones en caso de infracciones, según lo establece la Ley 8.801.