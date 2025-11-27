“Cosechando Sonrisas”: un programa para mejorar la alimentación y el autoconsumo familiar

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, llevó adelante una experiencia piloto de trabajo conjunto con el Banco de Alimentos de Córdoba, organización que desde hace más de 20 años articula donaciones para que más de 500 organizaciones accedan a alimentos saludables para sus comedores y familias.

En este marco, se desarrolló un ciclo de capacitaciones y talleres presenciales denominado “Cosechando Sonrisas”, destinado a diez organizaciones de la ciudad de Córdoba y alrededores, todas integrantes del Banco de Alimentos y con proyectos de huerta activos o en proceso de fortalecimiento.

El objetivo de estos encuentros es promover prácticas de producción de alimentos saludables, reutilización responsable, agregado de valor y fortalecimiento de capacidades comunitarias, articulando el Programa Cosechando para Mi Familia – La Huerta en Tu Hogar con el espacio Escuela de Cocina Saludable del Banco.

Capacitaciones realizadas

Durante octubre y noviembre se dictaron encuentros presenciales y actividades virtuales que abordaron temáticas vinculadas a producción hortícola, nutrición, reutilización de alimentos y desarrollo de iniciativas productivas.

Los equipos técnicos del Ministerio trabajaron contenidos como:

Desarrollo integral y planificación de la huerta

Suelos, nutrientes y sustratos

Riego

Manejo de plagas y enfermedades

Elaboración de biopreparados y bioinsumos

Producción de plantines y aromáticas

Autoproducción de semillas

Cadenas cortas de comercialización y valor agregado

Desde el área de Nutrición del Banco de Alimentos se sumaron instancias sobre buenas prácticas alimentarias, aprovechamiento de alimentos frescos y congelados, preparación de recetas y promoción de hábitos saludables.

Los participantes también accedieron al Foro Productivo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, un espacio virtual de intercambio y acompañamiento técnico.

Organizaciones participantes

Las Abejitas

Tapa tapita tapón

Sembrando Sonrisas

Mirando al Futuro

Caminando con Esperanza

Los Petaquitas

Cottolengo Don Orione

Las Omas

Niños Felices 16 de abril

Dulces Encuentros

El ciclo incluyó cuatro encuentros presenciales. Las actividades combinaron instancias teóricas, prácticas demostrativas y espacios de intercambio en los siguientes bloques de trabajo:

Bloque 1

Presentación institucional, articulación entre el Banco de Alimentos y el Ministerio, desarrollo integral de la huerta, siembra de temporada, suelo, nutrición, riego y producción de almácigos.

Experiencias compartidas – Conclusiones – Cierre

Bloque 2

Reutilización de alimentos, componentes nutricionales, importancia de la calidad alimentaria, etiquetado, bases para la elaboración de productos y manipulación segura. Desarrollo de recetas y usos habituales.

Experiencias compartidas – Conclusiones – Cierre

Bloque 3

Creación de valor agregado a partir de productos hortícolas y otras producciones comunitarias. Introducción a iniciativas productivas y mirada emprendedora.

Experiencias compartidas – Conclusiones – Cierre

“Con estas acciones lo que buscamos es fortalecer las capacidades productivas de las organizaciones, promover el autoconsumo de frutas y hortalizas, mejorar el bienestar nutricional familiar, reducir desperdicios y abrir oportunidades de comercialización e ingresos”, dijo la subsecretaria de Agricultura Familiar, Mariana Victoria Vigo.

Al finalizar el ciclo, los referentes recibieron sus certificados de Asistencia y Participación. Además, elaboraron una Planificación Productiva aplicable a sus espacios comunitarios, construida colaborativamente junto a los equipos técnicos del Ministerio y del Banco de Alimentos.