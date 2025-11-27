Cosquín inaugura dos Zonas Cardíacas Seguras para proteger vidas

Cosquín. Con la instalación de Desfibriladores Externos Automáticos en puntos estratégicos de la ciudad, en el marco de la Ordenanza N° 4302/2025 de Prevención Integral de Muerte Súbita, Cosquín se suma a las ciudades con zonas cardioprotegidas.

De este modo, la Municipalidad de Cosquín da un paso fundamental en materia de salud pública con la inauguración de dos Zonas Cardíacas Seguras, equipadas con Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) disponibles para toda la ciudadanía en casos de emergencia por paro cardíaco.

Esta iniciativa se enmarca en la Ordenanza Municipal N° 4302/2025, que establece el Sistema de Prevención Integral de Muerte Súbita, y representa un compromiso concreto del municipio con la salud cardiovascular de vecinos y visitantes.

¿Dónde están ubicados los desfibriladores?

Los dos dispositivos se instalaron en lugares estratégicos de alta circulación y accesibilidad:

Zona 1 - Central de Monitoreo (24 horas): En las cercanías de Plaza San Martín, próxima al Centro de Congresos y Convenciones y al edificio municipal. Este punto garantiza disponibilidad permanente durante todo el día, todos los días del año.

Zona 2 - Oficina de Turismo: Con amplitud horaria y apertura durante eventos, este punto brinda acceso desde Plaza Próspero Molina y el Salón Cura Montguillot, zona de intensa actividad turística y cultural.

Tecnología que salva vidas

El Desfibrilador Externo Automático (DEA) es un dispositivo tecnológico que permite realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) de manera más efectiva, activando correctamente la cadena de supervivencia ante un paro cardíaco. Su instalación en espacios públicos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en los minutos críticos de una emergencia cardiovascular.

Un plan integral de prevención

La inauguración de estas zonas cardioprotegidas formá parte de un proyecto más amplio que el municipio viene desarrollando con múltiples acciones:

Capacitación masiva al personal municipal: Más de 350 empleados de la planta municipal recibieron formación en Soporte Vital Básico, con foco en RCP y uso del DEA. Se proyecta una segunda etapa de capacitación regular, al menos una vez al año, que incluirá también a funcionarios y personal de todos los rangos para visualizar el compromiso institucional en todas sus escalas.

Formación a sectores clave: Se capacitó a personal de tránsito, guardavidas, estudiantes de la Escuela de Oficios (electricistas y acompañantes terapéuticos para adultos mayores) y clubes de la ciudad.

Adhesión a la Ley Nacional: El bloque de concejales sancionó el 16 de octubre —Día Mundial de la Parada Cardíaca y el RCP— la adhesión a la Ley Nacional 27.159 de Sistema de Prevención Integral de Muerte Súbita, consolidando el marco normativo local.

Mapa digital de espacios cardioprotegidos: El municipio está desarrollando un mapa de libre acceso online que registrará todos los puntos con DEA disponibles en la ciudad, permitiendo a los vecinos conocer dónde encontrar estos dispositivos en caso de emergencia.

La muerte súbita: un problema de salud pública

La muerte súbita por paro cardíaco puede afectar a cualquier persona, en cualquier momento y lugar. La rápida intervención con maniobras de RCP y el uso de un desfibrilador en los primeros minutos son determinantes para aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia.

Con estas Zonas Cardíacas Seguras, Cosquín se suma a las ciudades que priorizan la prevención y la respuesta efectiva ante emergencias cardiovasculares, apostando a un municipio más preparado y seguro para todos.

Próximos pasos

El plan municipal contempla continuar con capacitaciones periódicas, ampliar la red de espacios cardioprotegidos y mantener actualizado el registro público de ubicación de desfibriladores, garantizando que esta política de prevención sea sostenible y de impacto real en la comunidad.