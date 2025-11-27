Educación en clave regional: Córdoba participa de plan estratégico junto a provincias vecinas

La provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, participó en Villa Libertador San Martín, Entre Ríos, del encuentro regional de la Mesa Educativa de la Región Centro.

Durante la jornada, el ministro Horacio Ferreyra destacó que “la creación de una agenda regional conjunta es una oportunidad para fortalecer la innovación, el intercambio de aprendizajes y la mejora continua, con el fin de avanzar hacia una educación más equitativa y pertinente para todos los estudiantes”.

En la reunión se revisaron los avances de cada jurisdicción y se acordaron acciones comunes para mejorar los aprendizajes, asegurar la terminalidad escolar, impulsar la innovación pedagógica y crear indicadores que acompañen mejor las trayectorias estudiantiles.

Asimismo, se trataron propuestas de formación docente, planes de acompañamiento institucional, políticas de evaluación y programas para fortalecer el trabajo en las escuelas secundarias.

El encuentro contó con la presencia de Alicia Fregonese, presidenta del Consejo General de Educación de Entre Ríos, y José Goity, ministro de Educación de Santa Fe, quienes encabezaron junto a Ferreyra una jornada de intercambio para profundizar políticas compartidas en educación secundaria, evaluación educativa y fortalecimiento institucional. Las autoridades resaltaron la importancia de mantener un enfoque colaborativo entre las provincias, promoviendo la articulación territorial y la producción de información estratégica para la toma de decisiones.

“La gestión enfrenta numerosos desafíos, y ante problemas complejos es clave pensar estratégicamente y crear alianzas. Podemos pensar que tenemos los mejores equipos, pero cuando hablamos con otros siempre aprendemos”, afirmó Alicia Fregonese.

Por su parte, José Goity destacó la importancia de asumir responsabilidades y agregó: “Me parece que estamos fijándonos metas que podemos lograr. Tenemos un sistema educativo con muchos obstáculos, pero con mucha más potencia para superarlos”.

La jornada concluyó con una mesa técnica ampliada en la que se definieron los próximos pasos, entre ellos la continuidad de instancias de trabajo interprovincial, el fortalecimiento de la cooperación técnica y la consolidación de líneas estratégicas para el desarrollo educativo en clave regional.