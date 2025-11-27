El gobernador recibió el alta luego de ser operado por una hernia epigástrica

El gobernador Martín Llaryora recibió el alta médica este jueves luego de someterse a una intervención quirúrgica programada para tratar una hernia epigástrica que arrastraba desde su infancia. La operación se realizó por la mañana en el Hospital San Roque y se desarrolló tal como estaba previsto, bajo modalidad ambulatoria.

Según informó el Ejecutivo provincial, la cirugía fue llevada a cabo por el equipo de la Unidad Médica Gubernamental y tuvo una duración aproximada de una hora. El mandatario permaneció consciente durante el procedimiento y por la tarde pudo retirarse del centro de salud para continuar con sus actividades habituales, siguiendo las indicaciones del posoperatorio.

He recibido el alta médica luego de la intervención quirúrgica programada que me realizaron esta mañana para tratar una hernia epigástrica. Tal como estaba previsto, al tratarse de un procedimiento ambulatorio, por la tarde me retiré del Hospital San Roque para continuar con mis… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 27, 2025

Llaryora expresó su agradecimiento al personal del Hospital San Roque por la atención recibida y destacó la labor cotidiana del sistema de salud pública provincial.

De acuerdo con fuentes médicas, la hernia se originó cuando el gobernador tenía 12 años, a raíz de una lesión mientras jugaba al básquet, y había comenzado a provocarle molestias en los últimos años.

La hernia epigástrica se produce cuando una ruptura en las fibras musculares del abdomen permite que parte del tejido o del intestino protruyan hacia el exterior, lo que hace necesaria una reparación quirúrgica.