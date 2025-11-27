Huerta Grande: el municipio denunció vandalización en el servicio de agua

Huerta Grande. Tras un arduo trabajo, el servicio de agua comenzó a normalizarse en distintos barrios de Huerta Grande, luego que el municipio denunciara que el servicio fue afectado en algunas zonas de la localidad, debido al hurto de un tramo de cable subterráneo en la Bomba de B° El Romerillo.

"Nuestro equipo de 'Agua Corriente' y 'Alumbrado Público' trabajó para restablecer el servicio lo antes posible. Por favor, te pedimos que uses el agua con cuidado y moderación", destacaron desde el municipio local.