La Comisaría de la Legislatura celebró 42 años de labor y reconoció a su personal

La Comisaría de la Legislatura de Córdoba celebró este jueves un nuevo aniversario desde su creación el 25 de noviembre de 1983, fecha en la que se fundó la actual División Seguridad destinada a resguardar a legisladores y autoridades del Poder Legislativo provincial. El encuentro tuvo lugar en el Salón de Actividades Legislativas, donde efectivos y mandos compartieron una ceremonia cargada de reconocimiento interno.

Durante el acto, el jefe de la División Seguridad, Guillermo García, resaltó la identidad particular del cuerpo y el compromiso de su personal. “Esta es una dependencia muy especial, muy diferente al resto, por el trato, la calidad humana y el compromiso”, señaló ante los uniformados presentes.

García también subrayó la responsabilidad central de la Comisaría, que incluye la protección de la vicegobernadora Myrian Prunotto, autoridad que ocupa el segundo lugar en la línea provincial.

A su turno, el Comisario de Cámara Pablo Núñez transmitió el saludo de la vicegobernadora y destacó su labor en favor de la mejora de las condiciones de trabajo para policías y bomberos. “No deben dejar de lado la lealtad y el trabajo en equipo para que las cosas funcionen”, agregó.

La ceremonia incluyó la entrega de placas conmemorativas. Fueron distinguidos el Comisario Ariel Buttarelli por su acompañamiento sostenido, y la Sargento Ayudante Ivana López, quien lleva 18 años de servicio, reconocida por su compromiso y compañerismo.

En el repaso histórico, se recordó que la creación del destacamento se dio tras el retorno de la democracia, cuando la provincia dispuso coberturas permanentes de seguridad en edificios públicos. Hoy, la División cuenta con dos oficiales jefes y más de 40 efectivos encargados de la custodia de los 70 legisladores y las autoridades de Cámara, además de realizar despliegues preventivos en coordinación con áreas administrativas, de ceremonial y de protocolo.