La Unicameral debate incorporar educación vial en todos los niveles

La Comisión de Educación de la Legislatura de Córdoba debatió este jueves un proyecto que propone integrar contenidos específicos de educación vial en la currícula de todos los establecimientos educativos provinciales. La iniciativa, presentada por los legisladores Gustavo Tévez y Pablo Ovejeros, busca fortalecer la formación integral de los estudiantes mediante hábitos vinculados con una movilidad segura, saludable y sostenible.

El proyecto, identificado como 44543, plantea la incorporación obligatoria de temas teóricos y prácticos que abordan la convivencia en el espacio público, los derechos y responsabilidades de quienes circulan, los valores asociados al respeto y la resolución pacífica de conflictos, y el impacto legal, económico y social de los siniestros viales. También contempla nociones de movilidad sostenible y el uso obligatorio de medidas de seguridad.

La reunión fue presidida por el legislador Pablo Ovejeros, y el proyecto quedó en estudio para su unificación con otras propuestas similares que también se encuentran en tratamiento.

En paralelo, la comisión avanzó sobre una decena de iniciativas vinculadas a escuelas, jardines e institutos terciarios del interior cordobés, así como a programas educativos provinciales. Entre ellas, pedidos de informes sobre infraestructura, conectividad, mantenimiento, condiciones edilicias, seguridad eléctrica y la ejecución de planes educativos como “Habitar la Escuela” y el Programa 353 de Infraestructura Escolar.

Asimismo, se analizó un proyecto que impulsa la enseñanza del Himno Nacional Argentino en lengua de señas en los niveles inicial, primario y secundario, para instituciones públicas y privadas de la provincia.