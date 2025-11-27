Ministerio de Salud advierte sobre el sarampión y recuerda el calendario de vacunación
El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba informó que, tras confirmarse cuatro casos de sarampión en personas residentes en Uruguay que viajaron a través de Argentina desde Bolivia, se recuerda a la población la importancia de verificar y completar el esquema de vacunación contra esta enfermedad.
Se recomienda además consultar de manera temprana ante la presencia de fiebre y erupciones en la piel (exantemas), para lograr un diagnóstico precoz y cortar la cadena de transmisión.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite por vía aérea y puede permanecer activo en el ambiente o sobre superficies hasta dos horas. En algunos casos, puede generar complicaciones graves e incluso provocar la muerte. Los síntomas frecuentes incluyen fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, suele ser más grave en niños menores de cinco años. No existe un tratamiento antiviral específico, y la forma más eficaz de prevenirla es la vacunación.
La vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, se aplica de manera gratuita y obligatoria en todos los vacunatorios públicos y privados habilitados de la provincia. El listado completo de vacunatorios puede consultarse en los canales oficiales del Ministerio de Salud.
Calendario Nacional de Vacunación:
- Niños de 12 meses a 4 años: una dosis de vacuna triple viral.
- Personas de 5 años o más, adolescentes y adultos: al menos dos dosis con componente contra sarampión y rubéola (doble o triple viral), aplicadas después del primer año de vida.
- Personas nacidas antes de 1965: se consideran inmunes y no requieren vacunación.