Ministerio de Salud advierte sobre el sarampión y recuerda el calendario de vacunación

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba informó que, tras confirmarse cuatro casos de sarampión en personas residentes en Uruguay que viajaron a través de Argentina desde Bolivia, se recuerda a la población la importancia de verificar y completar el esquema de vacunación contra esta enfermedad.

Se recomienda además consultar de manera temprana ante la presencia de fiebre y erupciones en la piel (exantemas), para lograr un diagnóstico precoz y cortar la cadena de transmisión.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite por vía aérea y puede permanecer activo en el ambiente o sobre superficies hasta dos horas. En algunos casos, puede generar complicaciones graves e incluso provocar la muerte. Los síntomas frecuentes incluyen fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, suele ser más grave en niños menores de cinco años. No existe un tratamiento antiviral específico, y la forma más eficaz de prevenirla es la vacunación.

La vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, se aplica de manera gratuita y obligatoria en todos los vacunatorios públicos y privados habilitados de la provincia. El listado completo de vacunatorios puede consultarse en los canales oficiales del Ministerio de Salud.

Calendario Nacional de Vacunación: