Recaudaron más de $15 millones a beneficio del Hospital de La Falda

La Falda. La Municipalidad y el Hospital Municipal de La Falda difundieron el balance económico de la Gran Peña Solidaria “Juntos por el Hospital”, una actividad que reunió a vecinos, artistas y comerciantes con un objetivo común: recaudar fondos para fortalecer los servicios de salud de la ciudad.

Según el informe oficial reflejado en el afiche difundido por la organización, los ingresos totales alcanzaron los $16.310.750. La recaudación se desglosó de la siguiente manera:

Entradas vendidas (1.645): $8.225.000

Donaciones: $866.450

Buffet, patio de comidas, barra principal y mesa dulce: $7.219.300

En cuanto a los egresos, se detalló que numerosos insumos y servicios —como descartables, sillas, comida, sonido, iluminación, pantallas, artistas, personal, locutores y mobiliario— fueron cubiertos sin costo gracias al aporte de instituciones, comercios y colaboradores. El único gasto registrado corresponde a bebidas bajo consignación, por un total de $1.044.400.

Así, el balance final deja un resultado muy favorable, con un monto neto que supera los $15 millones, recursos que serán destinados a fortalecer distintas áreas del Hospital Municipal.

Desde el municipio destacaron el enorme acompañamiento de la comunidad y el compromiso de quienes aportaron trabajo, logística, servicios y donaciones para que la peña pudiera concretarse sin costos operativos. La organización anticipó que en los próximos días se informará el destino específico de los fondos recaudados.

La Gran Peña Solidaria volvió a demostrar la capacidad de La Falda para unirse en iniciativas que potencian el bienestar colectivo y refuerzan el sostenimiento del sistema de salud local.