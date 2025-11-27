San Roque abrió las inscripciones 2026 para la Sala Cuna
San Roque. La Comuna de San Roque anunció la apertura de las preinscripciones para la Sala Cuna ciclo 2026, un servicio fundamental para acompañar a las familias de la localidad y garantizar el cuidado y la estimulación temprana de niñas y niños durante la primera infancia.
Según detalla el afiche oficial, las preinscripciones se realizarán desde el lunes 1 de diciembre hasta el viernes 5 de diciembre, en el horario de 8 a 12. El trámite deberá efectuarse de manera presencial en el Edificio Comunal.
Para completar la solicitud, las familias deberán presentar:
-DNI original y fotocopia del grupo familiar
-Recibo de ingresos
Desde la administración comunal destacaron la importancia de realizar el trámite dentro de los plazos establecidos para asegurar la organización del ciclo lectivo 2026 y facilitar la distribución de vacantes.
El programa Sala Cuna es una de las políticas públicas más valoradas por los vecinos, ya que brinda contención, educación temprana y acompañamiento integral a los más pequeños, permitiendo además que madres y padres puedan sostener sus actividades laborales.
Las autoridades invitaron a todas las familias interesadas a acercarse durante la semana de preinscripción para recibir asesoramiento y completar la documentación requerida.