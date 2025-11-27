Valle Hermoso participó de una reunión regional por el ordenamiento territorial

Cosquín. En la ciudad de Cosquín se desarrolló una importante reunión en el marco del Programa de Ordenamiento Territorial de la Biorregión de la Subcuenca del Río Cosquín y Yuspe, de la cual participó la localidad de Valle Hermoso junto a representantes de distintas comunas y municipios del Valle de Punilla.

El encuentro contó con la presencia de intendentes, jefes comunales y equipos técnicos de la región, además de funcionarios de la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Córdoba. Durante la jornada se presentaron los alcances del programa y se avanzó en los primeros acuerdos de trabajo conjunto.

El objetivo central del programa es promover acciones coordinadas para un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio, atendiendo a las particularidades ambientales de la subcuenca. La participación de los gobiernos locales se destacó como un elemento clave para construir lineamientos comunes y fortalecer la gestión regional.

Las autoridades presentes celebraron este primer paso y anticiparon nuevas instancias de trabajo colaborativo en los próximos meses.