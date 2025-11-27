Valle Hermoso: Salud recordó la importancia de tener al día las vacunas

Valle Hermoso. Desde el Municipio de Valle Hermoso recordaron a la comunidad la importancia de tener al día las vacunas del calendario nacional, especialmente aquellas correspondientes al ingreso escolar de 11 años.

"Las vacunas son seguras, gratuitas y obligatorias" recordaron.

Vacunas para ingreso escolar

• Triple viral

• Triple bacteriana

• Varicela

• Polio (IPV)

Vacuna a los 11 años:

• Triple bacteriana acelular

• Antimeningococcica

• VPH

¿Por qué es importante vacunarse?

• Protege a cada niño, niña y adolescente.

• Resguarda a la comunidad escolar y a las familias.

• Previenen brotes y evita que enfermedades erradicadas vuelvan a circular.

"Las vacunas están disponibles en el CAPS René Favaloro (República Argentina 408). Invitamos a todas las familias a acercarse con DNI y carnet de vacunación, para completar los esquemas. Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs y de 14:30 a 18:00. Recordá que para Ilenar planillas de ANSES, ficha médica escolar y deportiva es un requisito indispensable", destacaron.

Para mas información, comunicarse a los teléfonos del CAPS: 3548 501273 (vía WhatsApp) / 3548 471411 (fijo).