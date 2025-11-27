Valle Hermoso: Salud recordó la importancia de tener al día las vacunas
Valle Hermoso. Desde el Municipio de Valle Hermoso recordaron a la comunidad la importancia de tener al día las vacunas del calendario nacional, especialmente aquellas correspondientes al ingreso escolar de 11 años.
"Las vacunas son seguras, gratuitas y obligatorias" recordaron.
Vacunas para ingreso escolar
• Triple viral
• Triple bacteriana
• Varicela
• Polio (IPV)
Vacuna a los 11 años:
• Triple bacteriana acelular
• Antimeningococcica
• VPH
¿Por qué es importante vacunarse?
• Protege a cada niño, niña y adolescente.
• Resguarda a la comunidad escolar y a las familias.
• Previenen brotes y evita que enfermedades erradicadas vuelvan a circular.
"Las vacunas están disponibles en el CAPS René Favaloro (República Argentina 408). Invitamos a todas las familias a acercarse con DNI y carnet de vacunación, para completar los esquemas. Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs y de 14:30 a 18:00. Recordá que para Ilenar planillas de ANSES, ficha médica escolar y deportiva es un requisito indispensable", destacaron.
Para mas información, comunicarse a los teléfonos del CAPS: 3548 501273 (vía WhatsApp) / 3548 471411 (fijo).