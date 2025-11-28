Comienza hoy en San Esteban la 3° Feria del Libro y la Palabra

San Esteban. La localidad de San Esteban será sede este viernes 28 de noviembre de uno de los eventos culturales más esperados del año: la 3° Feria del Libro y la Palabra, una jornada que reunirá literatura, proyecciones audiovisuales, música y oficios tradicionales en el CIC local. Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a vecinos y visitantes a participar de un encuentro donde la lectura, la memoria y la expresión colectiva serán protagonistas.

La apertura está prevista para las 9:30, a cargo de Flor Volonté, dando inicio a un día cargado de actividades pensadas para diversos públicos.

Por la tarde, a las 14 hs, la escritora Bibiana Fulchieri presentará su libro “El cordobazo de las mujeres”. La propuesta incluirá además la proyección del documental “Brujas del cordobazo”, que recupera el rol protagónico de las mujeres en aquel hito histórico.

Hacia las 17 hs, la feria sumará la proyección del documental “Caranday”, con la presencia de su director y parte del equipo de realización. También acompañarán tejedoras de Copacabana, en una feria de cestería y tejidos, donde se pondrá en valor el trabajo artesanal y la transmisión de saberes ancestrales vinculados al caranday.

El cierre de la jornada será a las 20 hs con un Fogón de la Palabra y Música en Vivo, a cargo de Estamos de vuelta y Andrés Yura, en una propuesta que combina relato, encuentro comunitario y música popular.

Durante todo el día habrá buffet a cargo de Comadres, acompañando la movida cultural con opciones gastronómicas.

Organizada por la Municipalidad de San Esteban, la feria busca fortalecer espacios de expresión, promover la lectura y celebrar la identidad local a través de la palabra y la creación colectiva. Una invitación abierta para toda la comunidad en un encuentro que promete cultura, memoria y celebración.