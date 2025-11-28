Fallas en una bomba dejaron sin presión a varios barrios de Capilla del Monte

Una cuadrilla de Aguas Capilla del Monte realizó el recambio de una bomba sumergida en la planta de barrio Faldas del Uritorco, luego de que el equipo quedara dañado durante tareas de poda y mantenimiento efectuadas por la empresa de energía eléctrica.

El desperfecto produjo una merma en el caudal y la presión del servicio en distintos sectores de la localidad. Según se informó, la provisión de agua comenzará a normalizarse de manera progresiva a lo largo de las próximas horas.

Los equipos técnicos continúan supervisando la red y ejecutando trabajos de mantenimiento para garantizar el abastecimiento a todos los usuarios.