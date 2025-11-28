Instalaron nuevas cámaras de seguridad en El Diquecito y la Cascada

Tanti. Con el objetivo de reforzar la seguridad en dos de los espacios más concurridos de la localidad, el municipio de Tanti anunció la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en el balneario El Diquecito y en la zona de la Cascada.

Las autoridades señalaron que esta medida permitirá mejorar el control en ambas áreas naturales, brindando mayor tranquilidad tanto a residentes como a visitantes. La iniciativa forma parte del plan integral de seguridad turística que impulsa el gobierno local, orientado a proteger los atractivos naturales y garantizar una experiencia más segura para quienes eligen Tanti como destino.