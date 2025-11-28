La Cumbre: Alumnos del IPET 426 impulsan la inclusión con un sistema auditivo

La Cumbre. En el marco de una iniciativa conjunta entre el Departamento de Discapacidad e Inclusión Social de la Municipalidad de La Cumbre y el IPET 426, alumnos de 7mo año de esa escuela técnica instalaron un aro magnético en dependencias de la Secretaría de Turismo local.

El dispositivo brinda la posibilidad de que, junto a la atención en Lengua de Señas, se pueda dar respuesta y una mejor atención a los vecinos y turistas, logrando así que La Cumbre se transforme en uno de los pocos municipios con fuerte impulso a la accesibilidad.

El dispositivo instalado consiste en un cable que se coloca alrededor de la Sala que, conectado a un amplificador al que se le introduce audio, genera un campo magnético que es captado por audífonos que tienen la posibilidad de funcionar con este sistema. De esta manera, el audio entra directamente por el audífono sin captar el sonido ambiente.

“Queremos felicitar y agradecer a los alumnos y docentes que participaron de este proyecto en el marco del cual la Municipalidad de La Cumbre donó los materiales y la escuela, profesores y alumnos, el conocimiento técnico para poner en marcha esta iniciativa que beneficia a la comunidad toda, ya que permite estrechar vínculos y contribuye al acceso a la información”, dijeron desde el municipio.