La Escuela Tierra Viva - Montessori visitó el Peñón del Indio Enamorado

Valle Hermoso. Una jornada llena de sonrisas, descubrimiento y naturaleza vivieron los alumnos de la Escuela Tierra Viva - Montessori de Huerta Grande cuando visitaron el Peñón del Indio Enamorado en Valle Hermoso.

El intendente Daniel Spadoni, la directora de Turismo Anabel Pereyra y el director de Relaciones Institucionales Ricardo Pereyra acompañaron esta hermosa experiencia, compartiendo un momento de aprendizaje al aire libre con los chicos.

Además, se entregaron obsequios especiales que sumaron alegría a un día que quedará para el recuerdo.