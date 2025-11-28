La Falda: se concretó el taller "Juntos por una ciudad libre de violencias"

La Falda. Desde el Área de Género de la Municipalidad de La Falda, agradecieron a quienes se acercaron a compartir el Taller de Sensibilización "Juntos por una ciudad libre de violencias" llevado a cabo el día 25 de noviembre en el SUM del Barrio Santa Rosa, en el marco de actividades alusivas al día en contra de la violencia a mujeres, niñas y adolescentes.

"Valoramos la presencia de mujeres comprometidas, que en algunos casos en primera persona nos acercaron sus vivencias y con valentía a diario luchan por transformar sus vidas tejiendo red con otros, para que juntos cada uno desde nuestro lugar podamos ser parte y decir ´Yo me uno por una comunidad de Mujeres sin violencia´", dijeron desde esa área municipal.