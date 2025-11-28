Punilla avanza en un plan estratégico de turismo junto a la UPC

Valle de Punilla. El presidente de la Comunidad Regional Punilla, Fabricio Díaz, destacó que puso en marcha un proceso de planificación turística junto a la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), sumando respaldo técnico y académico de primer nivel.

Esta iniciativa surgió en el marco del Plan de Federalización de la Educación Superior que impulsa el gobernador Martín Llaryora y del desembarco de las sedes universitarias en Punilla, una decisión que permite trabajar con más conocimiento, territorio y futuro.

Intendentes, jefes comunales, secretarios de Turismo y el equipo especializado de la UPC compartieron dos intensas jornadas de trabajo en la ciudad de La Falda con el centro norte y en Villa Parque Síquiman con el centro sur del Departamento.

"Abordamos competitividad, gobernanza, tecnología y el eje socioambiental, con el objetivo de diseñar proyectos y herramientas que fortalezcan la gestión de nuestros destinos", destacó Díaz.