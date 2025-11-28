Ruta E-55, 36 y 19: obras simultáneas reconfiguran los accesos a la capital

El frente con mayor progreso es el ubicado en Avenida Ejército Argentino, a la altura de República de China (zona urbana de Ruta E-55), que ya alcanza un 75% de avance y sostiene 114 puestos entre directos e indirectos. El viaducto curvo de 145 metros mejorará la conexión diaria entre La Calera, Villa Warcalde, Valle Escondido y la Av. Circunvalación.

Otro proyecto en marcha es el altonivel de Avenida Vélez Sarsfield, entre Circunvalación y Posadas, con un 25% de avance. Incluye un viaducto principal de 607 metros, rotondas, veredas y enlaces hacia el anillo de Circunvalación. Genera 150 empleos y permitirá separar el tránsito de la Ruta 36 del flujo urbano que utilizan barrios del sur como Villa El Libertador, Inaudi y Coronel Olmedo.

En Ruta 19, a la altura de Malvinas Argentinas, avanza un altonivel de 850 metros, con puentes, rotondas, veredas y ramas de acceso. El proyecto, que registra un 20% de avance, genera 120 empleos e impactará en la circulación local y el tránsito pasante por uno de los principales corredores del este provincial.