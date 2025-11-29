Reconocen a José “la Pepona” Reinaldi por su legado en el fútbol cordobés

La Legislatura de Córdoba realizó este viernes a la noche un acto de reconocimiento al exfutbolista José Omar Reinaldi, conocido afectuosamente como “la Pepona”. El proyecto fue presentado por el legislador Lucas Valiente y contó con la coautoría de la legisladora Ariela Szpanin, quienes resaltaron la figura de Reinaldi como un referente deportivo de enorme impacto para Córdoba y el país.

Durante la ceremonia, se subrayó que su legado excede lo estrictamente futbolístico: representa valores de esfuerzo, identidad provincial y compromiso con la formación técnica. El acto fue conducido por Fabián Ruiz, entrenador con licencias Uefa y Conmebol, y reunió a familiares, amigos, autoridades y personas vinculadas al deporte.

En su intervención, Valiente señaló que “es justo reconocer en vida a quienes representaron bien a Córdoba en Argentina y el mundo”. Szpanin, hincha de Belgrano, destacó el cariño transversal que generó Reinaldi y la marca que dejó en la memoria futbolera de la provincia.

Visiblemente emocionado, Reinaldi afirmó que se trata del primer reconocimiento público que recibe y repasó cómo el fútbol lo llevó lejos de su sueño inicial de estudiar arquitectura, aunque le regaló una vida plena de experiencias.

Nacido en Villa María, debutó en Primera a los 15 años y dejó huella en la Liga Cordobesa antes de llegar a Belgrano en 1968, donde comenzó a consolidar su figura de delantero fuerte, técnico y carismático. Más tarde pasó por River Plate —campeón en 1975— y por el Barcelona de Guayaquil. También vistió la camiseta de Talleres, club con el que fue goleador del Torneo Nacional de 1978.

A lo largo de su carrera, “la Pepona” logró algo inusual: ganarse el respeto tanto de la hinchada de Belgrano como de la de Talleres, en un contexto de histórica rivalidad. Los fundamentos del proyecto destacan su talento, su melena rubia inconfundible y su estilo aguerrido, que lo convirtieron en ícono de distintas generaciones.

Tras su etapa como jugador, se dedicó a la dirección técnica, incluyendo pasos por Talleres y Mandiyú. En 2002 asumió como director de la Escuela de Técnicos de Atfa en Córdoba y luego como secretario general, consolidándose como formador de entrenadores con una visión integral del juego.

En el mismo acto se entregaron diplomas a diez nuevos directores técnicos nacionales de fútbol, egresados de la Escuela 29 “Osvaldo César Ardiles”, dando marco a una noche dedicada al reconocimiento y a la formación deportiva.